Bruggeling duikt op in internationaal onderzoek naar kinderpornonetwerk Siebe De Voogt

17 maart 2020

14u32 0 Brugge Een 24-jarige Bruggeling hangt een effectieve celstraf boven het hoofd voor het bezit en de verspreiding van kinderporno. Speurders kwamen J.C. op het spoor in een internationaal onderzoek naar kinderporno. “Hij lijkt een doodgewone jongen, maar er is iets mis in z'n hoofd”, pleitte zijn advocate.

De naam van J.C. dook volgens het openbaar ministerie op in een grootschalig onderzoek naar een internationaal kinderpornonetwerk dat gevoerd werd door het Oost-Vlaamse gerecht. “Uit analyse van de computer van één van de spilfiguren doken chats op waarin hij contact had met onze beklaagde", stelde de procureur in de Brugse rechtbank. “Ze fantaseerden in de berichten onder meer over het misbruik van minderjarigen.”

Chemische castratie

Bij een huiszoeking op 3 december vorig jaar troffen speurders 169 foto’s met kinderporno aan op de computer van J.C. De man bezocht ook frequent kinderpornowebsites. “Bovendien vonden we een digitaal schrift terug, waarin de beklaagde fantaseerde over seks met minderjarigen. Hij verklaarde zelf dat hij zich aangetrokken voelt tot jongens van 8 tot 12 jaar. We kregen ook info dat de man contact zocht met minderjarigen. Hij bood hen condooms aan en deelde de voorbehoedsmiddelen ook effectief uit.”

Een gerechtspsychiater zag een chemische castratie als één van de oplossingen voor J.C. De verdediging verzette zich daar met klem tegen. “Een klinisch psychologe is bereid om mijn cliënt te behandelen", pleitte de advocate van de man. “Hij lijkt een doodgewone jongen die uitgaat en studeert, maar er is iets grondig fout in z'n hoofd. Mijn cliënt zou geen vlieg kwaad doen, maar heeft hulp nodig. Ik dring aan op een voorwaardelijke straf.” Uitspraak op 21 april.