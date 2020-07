Bruggeling dingt mee naar titel ‘Eerste Maître d’hôtel van België 2021’ Bart Huysentruyt

29 juli 2020

09u16 0 Brugge Wie volgt Maxime Verstuyft van restaurant Michel in Groot-Bijgaarden op als ‘Eerste Maître d’hôtel van België’? Dat zou zomaar Bruggeling Wesley Noë (41) kunnen zijn. Hij is geselecteerd voor de halve finales.

Op maandag 5 oktober 2020 kennen we het antwoord. Club Prosper Montagné maakte zonet de namen bekend van de zaalmeesters die zullen deelnemen aan de halve finale. Vier van hen mogen het vervolgens tegen elkaar opnemen in de finale. De zes geselecteerden zijn Esrä Cayir (27) van Restaurant Pur Boeuf in Oost-Vlaamse Berlare, Simon De Tavernier van Le Château Du Mylord in Henegouwse Ellezelles, Antoine Dubois van Hostellerie Gilain in Sorinnes (provincie Namen), de 23-jarige en meteen ook jongste deelnemer Michel Lény van restaurant L’Horizon in het Waals-Brabantse Dion-Valmont, Sam Verheecke (39) uit het Oost-Vlaamse Landegem, en de 41-jarige Wesley Noë uit Sint-Andries.

Etiquetteregels

Die laatste was eerder al ambassadeur voor de Confrérie du Sabre d’Or - Champagne voor België. De leden van het nationaal zaalcomité zullen onder leiding van Alain Thoon, provoost van de maîtres d’hôtel, de kandidaat-finalisten beoordelen op hun voorkomen, talenkennis en organisatietalent. Ze zullen naast hun kennis inzake de etiquetteregels, Belgische kazen en allerhande versnijdingen ook moeten aantonen dat ze in staat zijn om een telefonische reservatie correct te noteren, gasten te ontvangen, een tafel op te dekken, dranken aan te bevelen en te serveren, een menu vlot te kunnen aanpassen...

Erkend door minister

De titel ‘Eerste Maître d’hôtel van België’ is wettelijk beschermd en exclusief voorbehouden aan de wedstrijd georganiseerd door Club Prosper Montagné. De wedstrijden georganiseerd door Club Prosper Montagné zijn op basis van de wet van 13 mei 2009 erkend door de minister van Middenstand als meesterschapswedstrijd.