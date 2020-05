Bruggeling blijft in de cel, omdat hij z’n vriendin dagenlang zou opgesloten en verkracht hebben Siebe De Voogt

29 mei 2020

17u38 0 Brugge Een 44-jarige Bruggeling blijft een maand langer in de cel, omdat hij vorige maand zijn vriendin dagenlang zou opgesloten en verkracht hebben. Dat heeft de raadkamer beslist. D.D. blijft de feiten ontkennen.

Het 47-jarige slachtoffer trok eind april naar de politie. Ze vertelde hoe ze tien dagen had opgesloten gezeten in het appartement van haar partner D.D. (44) in Brugge. De man zou haar ook geslagen en verkracht hebben. Uiteindelijk kon ze een familielid verwittigen, dat haar kwam bevrijden.

De politie sloeg D.D. in de boeien en nam hem mee voor verhoor. De Brugse onderzoeksrechter liet hem aanhouden op verdenking van wederrechtelijke vrijheidsberoving, verkrachting en slagen en verwondingen.

De raadkamer verlengde zijn aanhouding vrijdagmorgen met een maand. D.D. blijft volgens zijn advocate Elisabeth Vanpeteghem alle feiten ontkennen.