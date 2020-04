Bruggeling (43) gebruikte ooit dochtertje (2) als levend schild bij achtervolging, nu breekt hij enkel van medewerker na winkeldiefstal Siebe De Voogt

28 april 2020

15u10 0 Brugge Een 43-jarige Bruggeling zit opnieuw in de cel voor verschillende winkeldiefstallen in de regio. Gunther V. werd aangehouden toen hij na een diefstal bij horecagroothandel ZB Centrale in Sint-Pieters de enkel brak van een medewerker. Eerder werd hij al eens veroordeeld voor een wilde achtervolging, waarbij hij zijn 2-jarig dochtertje als schild gebruikte.

Gunther V. stapelde de voorbije jaren de veroordelingen op. Zijn laatste dateert van begin februari. Toen kreeg hij één jaar celstraf voor tal van vuilniszakkendiefstallen in filialen van Colruyt. Het vonnis bracht V. niet tot inzicht. De voorbije maanden bleef hij zijn strooptochten in het Brugse verderzetten. V. werd verschillende keren betrapt, maar mocht telkens weer beschikken. Tot vorige vrijdag. De Bruggeling probeerde bij horecagroothandel ZB Centrale in Sint-Pieters aan de haal te gaan met enkele rollen vuilniszakken. Het personeel had zijn plannetje echter door, want ook de dagen voordien had hij er al toegeslagen.

Wilde achtervolging

V. werd op heterdaad betrapt, maar gaf zich niet zonder slag of stoot over. Een winkelmedewerker brak in het tumult zijn enkel en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Uiteindelijk kon de politie V. in de boeien slaan. De onderzoeksrechter besliste om hem aan te houden en de raadkamer verlengde die aanhouding dinsdagochtend met een maand.

De Bruggeling zal nu wellicht een tijdje in de gevangenis verblijven en dat is bijlange niet de eerste keer. Hij kreeg al acht jaar celstraf voor een gewapende overval en eind 2017 werd de man veroordeeld voor een wilde achtervolging op de E40. V. werd tegengehouden door de politie, nadat hij ermee had gedreigd zichzelf en zijn 2-jarig dochtertje dood te rijden. Het meisje zat zonder gordel op de passagierszetel. V. weigerde echter te stoppen, waarop een wilde achtervolging ontstond met snelheden tot 180 km/uur. Pas in Zwijnaarde kon de man worden klemgereden. Eerder had hij al twee agenten ei zo na omvergereden en zijn dochtertje gebruikt als levend schild om te ontkomen.