Bruggeling (28) rijdt zonder rijbewijs en onder invloed de vaart binnen, waarna viertal uit wrak kruipt en op de vlucht slaat Mathias Mariën

27 augustus 2019

07u04 12 Brugge De politie van Brugge heeft maandagnacht vier twintigers gevat die gevlucht waren na een zwaar verkeersongeval ter hoogte van de Dampoortstraat. De bestuurder verloor de controle over het stuur en reed - met drie passagiers bij zich - recht de vaart in. Enkele jongeren die het ongeval zagen gebeuren gingen meteen hulp bieden, waarna het viertal op de vlucht sloeg. De chauffeur bleek onder invloed van alcohol en is niet in het bezit van een geldig rijbewijs.

Het ongeval gebeurde omstreeks 23 uur op het kruispunt van de Dampoortstraat en het Zuidervaartje. De bestuurder van de bestelwagen merkte het kruispunt volgens de eerste vaststellingen veel te laat op en reed er rechtdoor door de vangrail. Door de klap belandde de bestelwagen enkele meters lager in het water op z’n dak. Enkele jongeren zagen het ongeval gebeuren en besloten meteen om de hulpdiensten te verwittigen en in afwachting zelf de inzittenden te helpen. Eenmaal ze bij het voertuig aankwamen, zagen ze echter hoe de de vier inzittenden uit de verhakkelde bestelwagen kropen en meteen de benen namen. Bij aankomst van de politie en brandweer was er van het viertal geen spoor meer te bekennen. Er raakten bij het ongeval geen andere wagens betrokken. De inzittenden hadden heel wat geluk dat ze zonder veel kleerscheuren uit het wrak konden kruipen.

Zoektocht

In eerste instantie was het onduidelijk waarom de inzittenden op de vlucht sloegen. De Brugse politie startte meteen een zoektocht in de omgeving en kon korte tijd later drie van de inzittenden vatten. Op dat moment hadden ze zich al verspreid, maar uiteindelijk konden ze niet ontkomen. Korte tijd later meldde de laatste inzittende zich in het ziekenhuis even verderop, waarna de politie hem daar kon klissen. Uit verder onderzoek werd al snel duidelijk waarom de vier - allen tussen de 23 en 28 jaar uit Brugge en Koekelare - na het ongeval de benen namen. De chauffeur van de bestelwagen was niet in het bezit van een geldig rijbewijs én legde bovendien een positieve ademtest af. De vier vrienden zijn ook allen gekend bij de politie voor drugsfeiten en sloegen mede daardoor wellicht in paniek.

Politierechtbank

“De verdachten werden meegenomen naar het commissariaat voor verhoor, maar mochten nadien terug beschikken", zegt Christian Scheltens van de Brugse politie. Er wacht de chauffeur binnen afzienbare tijd wel nog een fikse straf in de politierechtbank. In de bestelwagen werden ook nog twee fietsen en wat werkmateriaal aangetroffen, maar dat bleek uiteindelijk gewoon eigendom te zijn van de inzittenden.