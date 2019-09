Bruggeling (20) crasht in fietsenstalling na nachtje stappen en laat wrak doodleuk achter Mathias Mariën

30 september 2019

15u56 0 Brugge Een 20-jarige Bruggeling veroorzaakte zaterdagnacht een bizar ongeval in het Bilkske in de binnenstad.

De twintiger was met zijn wagen op de terugweg naar huis na een nachtje stappen, toen het omstreeks 4 uur fout liep. De man verloor de controle over het stuur en kwam tot stilstand in een fietsenstalling. De schade aan zijn wagen was groot. Gelukkig stond er op dat moment niemand bij de fietsen. Opvallend: de chauffeur besloot vlak na het ongeval op de vlucht te slaan en liet zijn zwaar beschadigde wagen achter in de fietsenstalling. “Enkele uren later konden we de man aantreffen”, bevestigt de politie. Over zijn verklaringen wil de politie niet uitwijden, maar meer dan waarschijnlijk was de twintiger zwaar onder invloed van alcohol op het moment van de feiten. Omdat er pas enkele uren later een ademtest kon afgenomen worden, was het moeilijk te bepalen hoeveel de jongeman precies had gedronken. De zaak krijgt wel nog een staartje in de politierechtbank.