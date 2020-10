Brugge zet stadsbossen in de kijker met speciaal boekje Mathias Mariën

10 oktober 2020

Van zondag 11 tot en met zondag 18 oktober zet Brugge zijn bossen in de kijker. Dat doet de stad naar aanleiding van Week van het Bos.

Naast verschillende wandelingen en andere activiteiten vanuit natuurcentrum Beisbroek, lanceert Brugge ook een boekje over de stadsbossen. “Het boekje laat je stap voor stap onze bossen ontdekken. Ze omvat een stuk geschiedenis van onze bossen, vertelt wat er allemaal te beleven valt, geeft een aantal weetjes weer en vertelt hoe we als stad aan doordacht bosbeheer doen”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD). “De stadsbossen en parken zijn de tuinen van de Bruggelingen. Het zijn dé uitgelezen plekken om samen met vrienden en familie een aangename tijd door te brengen. Als stadsbestuur hechten we veel waarde aan deze natuurpracht.”