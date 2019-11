Brugge zet schouders onder Olympische campagne van roeier Niels Van Zandweghe Bart Huysentruyt

11u35 0 Brugge De stad Brugge gaat, samen met de Vlaamse Roeiliga en de stad Gent, de Olympische campagne van de roeiers Niels Van Zandweghe en Tim Brys ondersteunen. De lichte dubbeltwee plaatste zich in augustus al voor de Spelen van 2020 in Tokio.

Roeier Niels Van Zandweghe van de Brugse Trimm- en Roeiclub (BTR) in Dudzele heeft zich eind augustus met zijn partner Tim Brys (KRC Gent) verzekerd van een Olympisch ticket. “Doordat Niels en Tim vroeg zekerheid hebben over hun deelname wordt tijdig gestart met de voorbereiding, ook met de communicatie”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “Ze laten een professioneel en eigentijds filmpje opnemen. Op deze manier willen we de Bruggelingen op de hoogte brengen van het reilen en zeilen van de Brugse sporters in Tokio. In het voorjaar van 2020 bekijken we welke Bruggelingen zich nog kunnen kwalificeren, zodat we die sporters ook kunnen meenemen in de campagne.”

Brugge levert steevast sterke roeiers af op de Spelen. Hannes Obreno (BTR) en Tim Maeyens (KRB) waren de laatsten. “Zestien jaar na de Olympische Spelen in Athene hebben we opnieuw een Bruggeling aan de start in de lichte dubbeltwee: in 2004 bemanden Justin Gevaert en Wouter van der Fraenen eveneens deze boot”, merkt voorzitter van de Vlaamse Roeiliga Hubert De Witte op “Momenteel is dit één van de spannendste disciplines binnen het roeien, getuige daarvan was de finale van Van Zandweghe en Brys.”