Brugge zet extra personeel in om vastgoedtransacties vlotter af te handelen nu woonbonus afgeschaft wordt Bart Huysentruyt

04 november 2019

14u58 0 Brugge De stad Brugge zet extra personeel in door de stijging van vastgoedtransacties na de bekendmaking van het einde van de woonbonus.

Het nieuwe Vlaamse bestuursakkoord schaft de woonbonus af. Uit de aanvragen naar notariële informatie bij stad Brugge, blijkt dat de afschaffing van de woonbonus een piek teweeg brengt. “Deze informatie is voor de burger en de notarissen essentieel in het kader van de woonbonus, omdat deze gegevens onderdeel zijn van de notariële akten die verbonden zijn aan de aankopen van woningen”, zegt schepen van Wonen Franky Demon (CD&V). “In september ontvingen we 28 procent meer notariële aanvragen, met name 456 tegenover 355 in dezelfde maand vorig jaar. In oktober gaat het om een stijging van bijna 50 procent.” Op die manier volgt Brugge de trend die over gans Vlaanderen zichtbaar is: oktober 2018 leverde op gewestelijk niveau 19.003 vastgoedtransacties op, dit jaar tel oktober 27.152 transacties.

“Normaal heeft de dienst 30 dagen de tijd bij een aanvraag om de gegevens op te zoeken. Daardoor zouden de notarissen voor een aantal dossiers in tijdsnood kunnen geraken”, zegt Demon. “Ik wil voorkomen dat er mensen dreigen hun woonbonus te verliezen en zocht naar een oplossing om deze tijdelijke piek aan te pakken.”

Er werd beslist om een tijdelijke bijkomende inspanning op vlak van personeel. Zo wordt tot het einde van dit jaar bijkomend personeel ingezet. Daarnaast wordt er een ontkoppeling gemaakt tussen de zogenaamde stedenbouwkundige informatie en de gegevens op vlak van leefmilieu. Beide elementen vormen samen de basis voor de informatie die de stad aanlevert aan de notarissen voor de notariële akten. “Deze zaken zorgen voor een grote tijdswinst die vanuit de stad gecreëerd wordt richting de notarissen en de betrokken burgers”, zegt Demon.