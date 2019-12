Brugge wordt strenger voor vakantiewoningen in randgemeenten: “Anders wordt het hier echt onbetaalbaar” Bart Huysentruyt

09 december 2019

17u01 0 Brugge Het Brugse stadsbestuur heeft een nieuw beoordelingskader klaar voor aanvragen tot omvorming naar vakantiewoning buiten de stadskern. Steeds meer mensen vormen er een woning om tot vakantieverblijf en dat stuwt de woningprijzen omhoog.

“In de binnenstad is er al sinds 2002 een stop op vakantiewoningen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Maar de laatste jaren doet zich een verschuiving voor naar de randgemeenten. Bovendien werd, mede gestimuleerd door de huidige lage rentevoeten, een gevoelige stijging in stedenbouwkundige aanvragen vastgesteld. Het was dan ook nodig om dit beter in de hand te kunnen houden.”

Bij de verplichte aanvraag van een zogenaamde omgevingsvergunning krijgen woningen met minder dan 200 vierkante meter vloeroppervlakte geen vergunning meer. Dit wil dus zeggen dat daarboven wel nog een omvorming kan. “We voeren geen stop in, maar kunnen nu veel beter controleren”, zegt Demon. “Naast de beperking op vloeroppervlakte worden ook het aantal verblijvende personen, het aantal toiletten, de oppervlakte van de slaapkamers en de gemeenschappelijke ruimte specifieker omschreven.”

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) verwacht wel wat weerstand. “Vakantiewoningen zijn echter een factor die mee de woningprijzen stuwen en het aspect van betaalbaar wonen voor jonge gezinnen onder druk zet. Dit laatste is een speerpunt voor de huidige bestuursploeg.”