Brugge wordt stilaan weer Brugge: koetsiers rijden voor het eerst uit. “De paarden zijn wat coronakilo’s bijgekomen” Bart Huysentruyt

20 juni 2020

13u43 15 Brugge Na de bootjes vorige week zijn zaterdag ook de Brugse paardenkoetsen opnieuw uitgereden. Dat gebeurt met de nodige coronamaatregelen: de koetsiers zitten afgescheiden door een plexiwand en passagiers moeten hun handen ontsmetten. “De paarden zullen er deugd van hebben, want ze zijn flink wat kilo’s bijgekomen”, zegt koetsier Mark Wentein.

Hoewel het toerisme slechts met mondjesmaat toeneemt in Brugge, zijn de attracties wél weer volop aanwezig in het straatbeeld. Na de bootjes vorig weekend is het nu aan de koetsen en de open citybusjes. Zeven van de dertien vergunde koetsen rijden opnieuw rond. Ze staan, telkens met twee meter afstand, gespreid opgesteld op de Markt. “We vragen aan de passagiers om eerst de handen te ontsmetten vooraleer in te stappen voor een tochtje van een halfuur", zegt koetsier Mark Wentein.

Luidspreker en micro

Op de Markt staat een bordje met ‘We missed you’. Daarop krijgen de toeristen meteen informatie over hoe hun rit er zal uitzien. “We hebben allemaal geïnvesteerd in een plexiwand, tussen de koetsier en de zitbanken voor de passagiers”, zegt Wentein. “Tijdens de eerste rit hebben we de opmerking gekregen dat de koetsier daardoor minder verstaanbaar was. Ofwel zal de koetsier dus wat luider moeten praten, ofwel gaan we ook nog investeren in een kleine micro en een luidspreker. Dat zal de komende dagen wel blijken. We zijn vooral blij dat we weer op pad mogen.”

Na elke rit wordt de koets ontsmet. Tijdens de drankpauze voor de paarden aan het Begijnhof staan de koetsen voortaan ook links en rechts opgesteld om de nodige afstand te bewaren. “Voor de paarden is het weer even wennen, al kennen ze nog hun weg door Brugge", knipoogt Matthias Wentein. “Ze hebben uiteraard een paar maanden stilgelegen, wat goed te merken is aan hun vetgehalte. Zowel aan de manen als aan hun buik kan je dat een beetje voelen. Eenmaal ze terug hun kilometers doen, zullen ze die coronakilo’s snel weer kwijtraken”, zegt hij.

200.000 toeristen

De paardenkoetsen rijden al in Brugge sinds 1875. Voor de 13 vergunde stadskoetsen zijn er 70 medisch gekeurde paarden. Ze werken maximaal acht uur per dag en krijgen dan verplicht 48 uur rust. Tijdens een normaal toeristisch jaar vervoeren ze samen 200.000 toeristen.