Brugge wordt in 2020 kleurrijker dan ooit: maar liefst een half miljoen bloembollen gaan nu in de grond Bart Huysentruyt

17 oktober 2019

12u07 0 Brugge De Groendienst van de stad Brugge is gestart met een titanenwerk: er moeten de komende dagen liefst een half miljoen bloembollen in de grond, vier keer meer dan vorig jaar. Die verschillende soorten bloembollen bloeien van januari tot juni. “We willen de stad kleurrijker maken dan ooit”, zegt schepen Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Dit voorjaar stonden er in Brugge 135.000 bloembollen in bloei. Volgend jaar moeten dat er ruim 500.000 zijn. “We planten tulpen, meiklokjes, narcissen, krokussen en verwilderingsbloemen”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld), die overal in Brugge meer kleur wil. “Dus niet alleen in het centrum, maar zeker ook langs de toegangswegen, aan kerken, op pleinen in de deelgemeenten tot in Zeebrugge.”

De Unesco-rotonde is vaak de meest zichtbare plaats, net als de Vesten. Op die eerste locatie zijn de eerste, nieuwe bloembollen deze week al in de grond gegaan. “Maar we willen ook twee rotondes langs de Koning Albert I-laan van meer kleur voorzien. Het gevoel dat je krijgt op de Unesco-rotonde, moet ook elders mogelijk zijn”, zegt de schepen. “In de binnenstad gaan we van 5 naar 24 locaties. Nieuw zijn onder meer het Astridpark, het Minnewaterpark, Oud Sint-Jan, het Sint-Annaplein, Graaf Visartpark, het standbeeld op de Markt, rond de bomen op ‘t Zand of aan de Kolenkaai.”

Eén van de meest opvallende plaatsen buiten het centrum moet de Bisschopsdreef in Sint-Kruis worden. Daar worden maar liefst 200.000 bollen in de grond gestoken. “De dreef is typisch voor Brugge, met de lange bomenrij. Jammer genoeg wordt daar heel vaak op de berm geparkeerd", vult burgemeester Dirk De fauw (CD&V) aan. “We hebben daar dit jaar houten paaltjes geplaatst om het parkeren af te raden. Mensen mogen er gewoon op de rijweg staan, maar verkiezen vaak de graskant. Door nu massaal bloembollen te planten, hopen we dat chauffeurs afgeschrikt worden door de bloemenpracht en hun wagen daar niet meer parkeren.”

Een mooi nieuw bloemenperk komt er aan het plein in de Beekweg en de Sint-Pietersnoordstraat in de wijk Sint-Pieters. Daar ligt een tapijt te wachten van zo’n 1.000 vierkante meter. “Ook in wijken waar meer sociale woningen zijn, vormen bloemen een belangrijk element van geluk”, zegt Van Volcem. “Ook in Sint-Jozef en in Zeebrugge zullen we daarom onze inspanningen verhogen.”

De Baron Ruzettelaan wordt een eyecatcher met 6.000 extra bloembollen en ook de Moerkerksesteenweg wordt in de bloemetjes gezet. In Sint-Andries is er aandacht voor het park Les Acacias en in Sint-Michiels komt ook het pleintje aan de Wautersstraat aan de beurt. De totale kostprijs voor de aanplanting bedraagt zo'n 50.000 euro.