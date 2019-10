Brugge wordt groener dan ooit en krijgt zelfs park op stationsparking: “Het doel? 1.001 extra bomen aanplanten” Mathias Mariën

03 oktober 2019

12u57 0 Brugge Brugge krijgt er de komende drie jaar 1.001 bomen bij. Het stadsbestuur investeert jaarlijks 3 miljoen euro in extra groen en wil zo extra zuurstof creëren. Dat het menens is, bewijzen de plannen voor een park op de bovenverdieping van de stationsparking. “Al is de voorwaarde dat er eerst een uitbreiding ondergronds moet komen. Er mogen geen parkeerplaatsen verdwijnen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Ook de Vesten worden aangepakt.

Burgemeester Dirk de fauw en schepen van Groen en Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD) waren zichtbaar trots toen ze de ambitieuze plannen voorstelden. Terecht, aangezien Brugge zowel op vlak van wegeninfrastructuur als groen een upgrade krijgt. “De komende drie jaar investeren we jaarlijks 10 miljoen euro in wegen en rioleringen en 3 miljoen euro in groen”, zegt De fauw. Het stadsbestuur wil met de investeringen meer dan ooit inzetten op een groener Brugge. “Het zorgt voor een aangename sfeer én voor gelukkigere mensen. Zo kregen onze parken met bloemen - wat op zich een kleine investering is - heel wat lof. Mijn doel is om de komende drie jaar 1.001 bomen aan te planten”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Park op stationsparking

De plannen zijn nu al concreet. “De Vesten, de mooiste tuin van de Bruggeling, krijgen een revitalisatie door het waardevolle bomenbestand aan te vullen. Bovendien zullen we er zitmeubilair plaatsen waardoor het een nog aangenamere plaats wordt om te vertoeven”, gaat Van Volcem verder. Maar dat is lang niet alles. Zo investeert Brugge in een natuurbegraafplaats aan de Blauwe Toren en worden de jarige parken en domeinen letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. Ook de bloemen aan de brugjes over de reien krijgen een vervolg. “Het was zeker een succes te noemen”, aldus Van Volcem. “Het was een plezier om te zien hoe zowel toeristen als eigen inwoners genoten van de bloemenpracht aan de brugjes en in de parken.” De komende jaren zal de ingeslagen weg verder gevolgd worden. Met behalve bloemen, dus ook meer dan 1.000 extra bomen. “Bomen zijn onze paraplu’s bij regenweer en parasols als de zon schijnt. Ze geven ons bovendien letterlijk extra zuurstof.” Eén van de opvallendste realisaties wordt een park op de bovenverdieping van de stationsparking. Bewoners van de omliggende appartementen vragen daar al langer om en nu wordt het ook concreet. “In principe kan dat al redelijk snel gerealiseerd worden. Het deel voor het Huis van de Bruggeling zal veranderen in een park, maar de voorwaarde is wel dat er geen enkele parkeerplaats minder mag zijn. Daarom krijgt de ondergrondse uitbreiding voorrang”, schets burgemeester Dirk De fauw de situatie.

Betere wegen en rioleringen

Behalve in groen, investeert het stadsbestuur de komende drie jaar ook fors in de wegeninfrastructuur en rioleringen. Concreet wordt daar jaarlijks 10 miljoen euro voor voorzien. “Die investeringen zijn van groot belang voor het comfort van de weggebruiker én voor proper water en wateroverlastbeheersing”, zegt De fauw. Een goed voorbeeld is de heraanleg van de Katelijnestraat die momenteel één grote werf is. Maar ook de langverwachte werken in de Sint-Jorisstraat en Vlamingdam staan op het programma. De komende jaren staan er bovendien verschillende bovenlokale mobiliteitsprojecten op het programma. “Verkeersveiligheid is een absolute prioriteit. Zo blijven we investeringen in veilige schoolomgevingen aanmoedigen, maar evengoed fietssnelwegen en fietsveiligheid in het algemeen”, geeft de burgemeester mee. Het stadsbestuur benadrukt bovendien dat ook de deelgemeenten ruim aan bod komen. Tot slot wordt nog geïnvesteerd in ‘stadsvernieuwing’, denk aan de verderzetting van de groene stoeltjes in de parken, maar ook de komst van publieke dronkwaterfonteinen, slimme afvalmanden en ondergrondse afvalcontainers.