Brugge wil ‘woonparken’ vergroenen Bart Huysentruyt

18 september 2019

14u08 0 Brugge De stad Brugge heeft een startnota klaar voor de opmaak van een toekomstplan voor zogenaamde woonparken.

Er zijn zeven parken geselecteerd: De Linde (Maalsesteenweg), Koning Albert I-laan, Vogelzang (Witte Molenstraat), Tillegem, Doornstraat, Bremlaan en Grote Moerstraat. “Vandaag merken we dat in die woonparken nog wel wat groen aanwezig is, maar dat het door bebouwing wel al is aangetast. In de toekomst willen we dat herstellen. Er zal nog steeds gebouwd kunnen worden, maar dan wel met meer oog voor groen”, zegt schepen van Wonen Franky Demon (CD&V). Deze visie zal worden toegepast per woonpark waarbij telkens rekening gehouden wordt met de specifieke eigenschappen en de gemiddelde perceelsgroottes binnen elk woonpark. Er zal eerst een plaatsbezoek gebracht worden waarbij gekeken wordt welke bomen waardevol zijn en behouden moeten blijven. “De bouwzone wordt dan daarop afgestemd en is dus flexibel”, zegt Demon. Buurtbewoners zullen binnenkort betrokken worden bij de opmaak van het plan.