Brugge wil Onze-Lieve-Vrouwkapel, passantenhuis én Magdalenagasthuis laten restaureren Bart Huysentruyt

02 april 2020

10u04 0 Brugge De stad Brugge start een vooronderzoek voor de restauratie van de kapel, het passantenhuis van Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth en het Magdalenagasthuis. Die gebouwen, die dateren uit de periode tussen de 14de en 16de eeuw, bevinden zich in de Nieuwe Gentweg.

De kapel (14de-16de eeuw), het passantenhuis van Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth (15de-16de eeuw) en het latere Magdalenagasthuis (16de-17de eeuw) hebben een rijke en eeuwenoude geschiedenis. Dit Brugse patrimonium heeft een architectuurhistorische waarde dat beeldbepalend is. Daarnaast is het ook een belangrijke getuige van de armen-, zieken- en penitentiaire zorg in Brugge door de eeuwen heen. “We hebben beslist om een karkasrestauratie uit te voeren van dit gebouwencomplex”, zegt schepen van Patrimonium Minou Esquenet (CD&V). “Dit omvat alle werkzaamheden aan het exterieur en het interieur die nodig zijn om de erfgoedwaarden van het gebouwencomplex te kunnen behouden. Eerst moeten nog enkele materiaal- en stabiliteitsonderzoeken worden uitgevoerd. Om de toestand van het dak en de dakconstructie goed te kunnen inspecteren, komen er loopplanken op de onstabiele zoldervloeren.”

Klaar tegen eind 2021

Om een correcte restauratie te kunnen uitvoeren, kreeg Architectenbureau LMS Vermeersch de opdracht om een beheers- en een restauratieplan op te stellen. “Zij zullen ook instaan voor de coördinatie en controle op de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden”, zegt Esquenet. “Het gaat onder meer om de restauratie van de volledige draagstructuur en de daken en gevels. Ook energiebesparende maatregelen staan op het programma. Het is de bedoeling dat de restauratie afgewerkt is tegen eind 2021.”

De totale kost voor het toegankelijk en beloopbaar te maken van de zolders van de kapel, het passantenhuis van O.L.V. van Nazareth en het Magdalenahospice bedraagt 34.578 euro. Het Agentschap Onroerend Erfgoed geeft voor het stabiliteitsonderzoek een onderzoekspremie van 20.000 euro. Ook voor het materiaaltechnisch vooronderzoek werd een premie bij het agentschap aangevraagd.