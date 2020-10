Brugge wil impact coronavirus op inwoners en rol stadsbestuur in kaart brengen Mathias Mariën

12 oktober 2020

10u09 0 Brugge Stad Brugge roept alle Bruggelingen op om hun ervaringen tijdens de coronacrisis kenbaar te maken via de ‘Corona Impact Monitor’. Met dit online onderzoek wil Brugge de impact van het coronavirus en de rol van het Brugs stadsbestuur in kaart brengen.

Het stadsbestuur gaat met de resultaten aan de slag om het beleid verder af te stemmen op wat de inwoners nodig hebben. De impact van het coronavirus op ons leven is groot. Brugge wil daarom een duidelijk beeld krijgen van hoe Bruggelingen leven in coronatijden ervaren. “Het onderzoek is volledig anoniem. We hebben in de laatste weken en maanden al verschillende plannen en acties ontvouwen om onze inwoners te helpen. Om deze crisis het hoofd te bieden, is het belangrijk dat we voortdurend kort op de bal spelen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Met de resultaten van dit onderzoek willen we ons beleid nog meer afstemmen op de actuele noden van de Bruggelingen. We hopen dan ook dat zo veel mogelijk mensen aan het onderzoek meewerken. Het is immers onze bekommernis om elke Bruggeling te helpen waar nodig.”

Bruggelingen kunnen tot dinsdag 10 november de enquête invullen via www.brugge.be/coronaonderzoek.