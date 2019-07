Brugge wil geen deelsteps: “Kasseien lenen zich er niet toe” Bart Huysentruyt

03 juli 2019

12u00 0 Brugge De stad Brugge voert niet langer onderhandelingen met uitbaters van deelsteps. Volgens het stadsbestuur lenen de Brugse kasseien zich niet voor het populaire vervoersmiddel.

Gent, Brussel en Roeselare introduceerden ze eerder al wel, maar in Brugge komen er geen plaatsen waar je deelsteps kan ontlenen. Het stadsbestuur ging wel praten met aanbieders van deelsystemen voor elektrische steps, maar heeft beslist om er niet mee in zee te gaan. “Eigenlijk is de reden vrij simpel: steps rijden niet probleemloos over kasseien”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “De aanbieders beweren van wel, maar we hebben praktijkgevallen gehoord die het tegendeel beweren. Deelsteps zien er leuk uit, maar er gebeuren ook ongelukken mee. Zo zijn er onlangs nog incidenten geweest in Brussel.”

Daarmee blijft Brugge achter wat fietsdelen betreft. Nu kan je in de stad enkel kiezen voor Blue-Bikes, een systeem met blauwe fietsen aan het station. Bovendien is dat een deelsysteem van de NMBS. “Ze worden heel vaak gebruikt met 18.600 ritten in 2018", zegt De fauw. “Daarom hebben we beslist om, naast de 80 fietsen die nu beschikbaar zijn, nog eens 32 nieuwe Blue-Bikes te plaatsen aan de achterzijde van het station. Andere deelsystemen komen er voorlopig niet in Brugge.