Brugge wil eenzame mensen opbellen tijdens coronacrisis, burgemeester richt zich tot inwoners: “Ik wens jullie veel moed toe, maar volg alstublieft de regels goed op” Mathias Mariën

19 maart 2020

17u47 0 Brugge De stad Brugge is bezig met een plan om ook tijdens de coronacrisis eenzame mensen op te sporen én te ondersteunen. Bedoeling is om met enkele medewerkers een telefoonketting in het leven te roepen, waarbij kwetsbare groepen worden opgebeld voor een babbeltje. Ondertussen laten de gevolgen van de wereldwijde crisis zich steeds meer voelen in Brugge. De volledige binnenstad is quasi leeg. “Ik wens alle Bruggelingen veel moed toe. Hou jullie alstublieft aan de regels, alleen zo kunnen we het virus stoppen”, spreekt burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zijn inwoners toe.

Lege pleinen, gesloten hotels, lege parkings... Ook de Brugse burgervader zag de voorbije dagen de surreële beelden van zijn stad passeren. “Dit is héél pijnlijk en moeilijk voor de handelszaken”, zucht De fauw, wanneer hij tijdens het fotomoment nogmaals wordt geconfronteerd met de lege winkelstraten.

“Hoe ik me daarbij voel? Machteloos, zo kan je het nog het best omschrijven. Ik had de voorbije dagen heel wat winkeliers aan de lijn. Een groot deel van hen lééft van het toerisme. Nu is er niemand op straat en is alles gesloten... We kunnen alleen maar hopen dat de situatie zich wereldwijd snel normaliseert." Om de getroffen horeca en handelaars enigszins een hart onder de riem te steken, besliste het schepencollege begin deze week al om de terras- en logiestaks voor twee maanden te schrappen.

Momenteel bekijken we nog wat de grenzen wat betreft privacy zijn, maar het is de bedoeling dat we spontaan mensen opbellen van wie we vermoeden of weten dat ze eenzaam of aan het vereenzamen zijn Dirk De fauw, burgemeester van Brugge

Burgemeester De fauw roept de Bruggelingen - ondanks de harde gevolgen - wel op om zich strikt aan de opgelegde maatregelen te houden. “Het blijkt toch echt een gevaarlijke situatie te zijn waarvoor we moeten oppassen", aldus De fauw. “Ik vraag dan ook iedereen om de regels te volgen. Nadars en manschappen om bijvoorbeeld alle speelpleinen af te zetten, hebben we niet genoeg. Maar hou jullie kinderen er weg van, zoals wordt gevraagd door de federale overheid." De burgemeester benadrukt wel dat de politie, indien overtredingen worden vastgesteld, in de eerste plaats zal sensibiliseren. “De kinderen zijn thuis, het is bijna onvermijdelijk dat ze her en der nog op straat zullen komen. Maar we willen iedereen in de eerste plaats duiden op het belang de opgelegde maatregelen."

Privacy

Ondertussen werkt het stadsbestuur naarstig aan een plan om tijdens de coronacrisis de meest kwetsbare groepen van de samenleving te blijven opsporen en ondersteunen. Woensdagavond nog liet psychiater Dirk De Wachter in VTM Nieuws verstaan dat die mensen een extra zorg zijn en we er als samenleving attent voor moeten zijn. Behalve ouderen gaat het in de eerste plaats om eenzame mensen. “We zijn volop bezig met het opstarten van een telefoonketting”, duidt de burgemeester. “Momenteel bekijken we nog wat de grenzen wat betreft privacy zijn, maar het is de bedoeling dat we spontaan mensen opbellen van wie we vermoeden of weten dat ze eenzaam of aan het vereenzamen zijn. Dat zal dan op regelmatige basis gebeuren, waardoor ook zij een luisterend oor hebben."

Oproep aan Bruggelingen

Ondertussen kreeg De fauw de voorbije dagen talloze vragen van zijn inwoners. “Mijn mailbox ontploft bijna", aldus de burgemeester. “Het zijn bizarre tijden voor iedereen. We proberen wel om iedereen zo snel mogelijk een antwoord te sturen.” Om af te sluiten, richt De fauw zich nog tot alle Bruggelingen. “Ik wens jullie allemaal enorm veel moed toe in deze tijd en hoop dat jullie solidair zijn met elkaar. Niet alleen door voor elkaar te zorgen, maar ook door de regels te volgen. Alleen zo kunnen we het virus stoppen en toewerken naar een mooie zomer voor ons allemaal”, besluit de burgervader.