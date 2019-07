Brugge wil betere en uitgebreidere wifi in stadsgebouwen Bart Huysentruyt

08 juli 2019

15u12 0 Brugge Het bestuur van Brugge heeft maandag beslist om een samenwerking aan te gaan met de Brugse onderneming Citymesh om het wifi-aanbod in de stadsgebouwen uit te breiden.

Dat is opmerkelijk, want Brugge ging tien jaar geleden in zee met het bedrijf ZapFi om toen een wifinetwerk in de hele stad uit te rollen. Dat bedrijf bleek toen niet in staat om aan die vraag te voldoen. Brugge schrapte uiteindelijk ook die plannen, na de opkomst van 3G- en 4G-netwerken. “Het wifi-aanbod in de stadsgebouwen is wel in volle opbouw”, zegt schepen van Patrimonium Minou Esquenet (CD&V).

Gruuthusemuseum en Stadsschouwburg

“Het is de bedoeling om in de meeste gebouwen een volledige wifidekking te hebben. Er staan 24 gebouwen op de planning, met het Gruuthusemuseum als belangrijkste nieuwkomer. Bezoekers kunnen er gebruik maken van de wifi van de stad.”

Op sommige locaties, zoals het Huis van de Bruggeling, is er al een wifidekking van het volledige gebouw, maar in andere stadsgebouwen is dat nog beperkt tot specifieke ruimtes zoals bibliotheken of vergaderzalen. “In cultuur- en sportzalen willen we volledige dekking. In gebouwen zoals de Stadsschouwburg moet nog een volledig nieuw netwerk uitgerold worden. Er is dus nog veel werk", zegt Esquenet. “Om deze wifi-uitbreiding te kunnen realiseren, moeten we rekening houden met de vaak complexe regelgeving en de specifiek vereiste kennis. Daarom doet de stad een beroep op een externe partner: de Brugse firma Citymesh.”

De stad heeft daarvoor een raamcontract afgesloten met het consortium Bryggia, waar Citymesh deel van uitmaakt.