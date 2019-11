Brugge werft energiecoördinator aan: “Energiekost van onze gebouwen drastisch doen dalen” Gerda Flo (49) komt over van Kortrijk Bart Huysentruyt

12 november 2019

18u10 0 Brugge De stad Brugge heeft met Gerda Flo (49) een energiecoördinator aangeworven. Dat is een totaal nieuwe functie binnen de administratie. Flo moet de komende maanden een plan uitrollen om de Brugse stadsgebouwen energiezuiniger te maken. “Maar we willen ook bedrijven en inwoners warm maken voor duurzame energie", zegt ze.

Na de komst van centrummanager Ilse Snick, die Brugge van Oostende afsnoepte, halen ze hun energiecoördinator Gerda Flo nu uit Kortrijk. Daar was de doctor in de Toegepaste Biologische Wetenschappen duurzaamheidsambtenaar. Ze vindt in Brugge een stevige uitdaging: de oude, historische stadsgebouwen energiezuiniger maken. “Led-verlichting introduceren in gebouwen zoals het stadhuis", begint ze. “Of voorzetramen om toch het energieverlies daar te beperken. Dat zal geld kosten en mogelijk ook veel geduld.”

Biekorf

Gerda Flo zal haar expertise inzetten om oplossingen te zoeken voor het energieverbruik van de stad. Brugge wil immers tegen 2030 zo'n veertig procent aan CO2 besparen. Het zuiniger maken van gebouwen is de eerste stap. “Onze grootste energieverslinder is bibliotheek De Biekorf", zegt schepen van Energie Minou Esquenet (CD&V). “Daar zijn er plannen om het gebouw aan te pakken. De komende twee jaar willen we ook het oude gemeentehuis van Sint-Andries en het gebouw van MBZ aan de Coiseaukaai aanpakken. Dat zijn gebouwen die echte verslinders zijn.”

Ook nieuwbouwprojecten

Flo kan terugvallen op voorbereidend werk dat de dienst Leefmilieu de voorbije jaren al heeft gedaan, zoals de energiebalans van alle aansluitingspunten van de stad. De professionalisering was dus al een tijdje bezig, al krijgt die nu een stevige duw in de rug. “Het is ons menens met het klimaatverhaal”, zegt Esquenet. “Er zullen grondige studies nodig zijn om gebouw per gebouw aan te pakken. Maar ook bij nieuwbouwprojecten wordt de energiecoördinator belangrijk. Hernieuwbare warmte, meer zonnepanelen en meer winstdeelname voor burgers zijn daarvoor peilers.”

Mijn Brugge staat leeg

Nog is de stad aan het bekijken of ze ook niet efficiënter kan omspringen met haar gebouwen. Zo staat Mijn Brugge aan het station al een tijdje leeg, terwijl andere diensten zowat overal in de stad gehuisvest zitten. “We maken een inventaris op van de gebouwen en hoe we die beter kunnen bemannen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). "Mijn Brugge is een moeilijk verhaal, omdat de ruimte zo klein is. We zullen uiteraard niet meer investeren in gebouwen, die we binnen een paar jaar zouden verlaten. Dat spreekt voor zich.”