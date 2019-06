Brugge weert ‘energieverslindende’ ijssculpturen en kiest voor duurzame schaatspiste in Minnewater Bart Huysentruyt

12 juni 2019

18u05 48 Brugge De stad Brugge geeft geen toestemming meer aan de organisatoren van het ijssculpturenfestival om hun evenement in Brugge te organiseren. Het ‘energieverslindende’ festival past niet meer in de nieuwe plannen van de stad. En de schaatspiste vind je in de winter niet langer op de Markt. Er komt een duurzame versie in het Minnewater.

Het ijssculpturenfestival van Bruggeling Alexander Deman zou eind dit jaar helemaal in het teken staan van Frozen 2, de langverwachte opvolger van de beroemde Disney-film. Maar Deman zal een andere locatie moeten zoeken, want Brugge laat het festival dit jaar niet meer toe. “Duurzaamheid is de rode draad van onze nieuwe kerstactiviteiten", zegt schepen van Energie Minou Esquenet (CD&V). “We kiezen voor alternatieven die weinig tot geen impact hebben op het milieu en het klimaat. Hier veranderen we dus resoluut het geweer van schouder.”

Streep door de rekening

Voor Alexander Deman is het een streep door de rekening. “Sinds 2002, dus zeventien jaar lang, zijn ijssculpturen een vertrouwd gezicht in Brugge. We hebben miljoenen bezoekers naar deze stad gelokt. De beslissing komt onverwacht, ook al omdat wij niet zoveel energie verbruiken dan wordt aangenomen, anders zouden we niet kunnen samenwerken met Disney. Ik betreur de beslissing van de stad Brugge. We gaan nu koortsachtig op zoek naar een andere locatie.”

We hebben miljoenen bezoekers naar deze stad gelokt en verbruiken bovendien niet zoveel energie als men denkt, we betreuren dan ook deze beslissing Alexander Deman, organisator ijssculpturenfestival

Het is ook gedaan met schaatsen op glad ijs. De niet-duurzame schaatspiste op de Markt in Brugge wordt vervangen door een energieneutrale piste. “We verlangen een nieuwe schaatspiste, maar dan niet meer op de Markt, maar op het Minnewater", vult burgemeester Dirk De fauw (CD&V) aan. “Omdat we beseffen dat bezoekers niet meteen geneigd zouden zijn om die route te volgen, investeren we in een origineel lichtconcept langs het traject Stationsplein, Begijnenvest, Begijnhof en Wijngaardplein. Er komt ook een lichtconcept voor de bomenbaan op 't Zand.”

Kerstmarkt blijft

De huidige kerstmarkt op de as Steenstraat en Markt blijft behouden. Er is geen ruimte voor extra commerciële kerstactiviteiten. Nochtans had het nieuwe bestuur van handelsgebuurtekring ‘t Zand dinsdag nog aangedrongen op een kleine kerstmarkt op Brugges grootste plein. “Dat laten we niet toe", zegt burgemeester De fauw. “Ook de voorbije jaren hebben we zo'n initiatieven steevast geweigerd. Brugs Handelscentrum blijft instaan voor de organisatie van de kerstmarkt. Let wel, 2019 wordt een overgangsjaar. Vanaf 2020 willen we een totaalbeleving aanbieden tijdens de kerstperiode in Brugge. Daarom zullen we alle handelsgebuurtekringen uitnodigen om ideeën aan te brengen. Die kunnen dan onderzocht worden.”

De kerstperiode is voor Brugge uitgegroeid tot de belangrijkste en drukste van het jaar. Tijdens de veertig exploitatiedagen van de kerstmarkt kwamen er dagelijks gemiddeld 32.000 bezoekers langs.