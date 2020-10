Brugge vormt decor voor kerstfilm ‘De familie Claus’: “Dankzij Netflix gaat dit de wereld rond en dat is heel welkom” Bart Huysentruyt

13 oktober 2020

15u52 6 Brugge De kerstfilm ‘De familie Claus’ gaat in december in première op Netflix in België en Nederland als ‘Netflix Original’. In 2021 volgt een wereldwijde release als ‘The Claus Family’. Een deel van de opnames vonden in Brugge plaats.

De film werd in juni deels op drie locaties in Brugge, het Walplein, de site Bonifacius en de Vlamingstraat, opgenomen en vertelt het verhaal van Jules Claus. Dat is een jongen die helemaal niet van Kerstmis houdt. Terwijl zijn mama moet werken, brengt Jules tijdens de kerstvakantie veel tijd door in het speelgoedwinkeltje van zijn opa. Daar ontdekt hij een magische sneeuwbol die zijn wereld voorgoed door elkaar zal schudden. Hij begint er langzaam ook meer te houden van de ‘mooiste tijd van het jaar’.

“Geweldig nieuws”

Naast Mo Bakker in de rol van Jules Claus schittert Jan Decleir als Noël Claus. ‘De familie Claus’ kan verder rekenen op een echte topcast met Stefaan Degand, Eva Van Der Gucht, Josje Huisman en Janne Desmet die in deze hartverwarmende familiefilm te zien zijn als de excentrieke hulpjes van meneer Claus. “Het is geweldig nieuws dat de beelden uit de film wereldwijd te zien zullen zijn”, zegt schepen van Toerisme Philip Pierins (sp.a). “Dat is belangrijk voor Brugge en ons toerisme. Nu meer dan ooit. We hopen dat deze film bezoekers de buurt en horeca rond het Walplein, die bijzonder flexibel waren in hun medewerking aan de opnames, kan helpen herontdekken.”