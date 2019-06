Brugge voegt 20 overtreding toe aan GAS-reglement: boete wordt opgetrokken tot maximaal 350 euro Bart Huysentruyt

25 juni 2019

20u38 0 Brugge De gemeenteraad van Brugge heeft twintig politieverordeningen toegevoegd aan het zogenaamde GAS-reglement. Gemeentelijke medewerkers kunnen overtredingen zo sneller bestraffen.

Tot nu toe kon je in Brugge een GAS-boete krijgen voor wildplassen, hondenpoep, sluikstorten, het voederen van dieren of toeristen aanklampen. Een boete kon dan oplopen tot 250 euro. De gemeenteraad zette nu het licht op groen voor twintig extra vaststellingen. Het gaat onder meer over zwemmen en baden in waterlopen, loslopende honden, inbreuken tegen het terrassenreglement, foutieve aanplakkingen op aanplakzuilen, het foutparkeren van fietsen en bromfietsen, geluidshinder en niet-toegestane straatanimatie. “Vorig jaar zijn er in totaal 248 GAS-boetes uitgeschreven", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Hoofdzakelijk ging dat over wildplassen en sluikstorten. Het is niet de bedoeling om nu een heksenjacht op te zetten. We willen vooral efficiënter werken. De proces-verbalen die de politie uitschrijft en naar het parket stuurt worden daar in de praktijk vaak geseponeerd uit tijdsgebrek. De politieagent raakt zo ontmoedigd. Er ontstaat ook een gevoel van straffeloosheid. Ik hoop eerlijk gezegd dat deze GAS-boetes nul euro opbrengen voor de stadskas, want dat zou betekenen dat iedereen zich aan de regels houdt.” Nog dit: de maximumbedragen voor meerderjarigen lopen op tot 350 euro, voor minderjarigen is dat 175 euro.