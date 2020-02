Brugge viert 20 jaar Unesco-werelderfgoed met speciale herdenkingsmunt Bart Huysentruyt

25 februari 2020

14u19 0 Brugge Brugge viert de twintigste verjaardag als Unesco-werelderfgoed: in 2000 werd de binnenstad door Unesco erkend. De Koninklijke Munt van België wil deze speciale verjaardag in de verf zetten met de uitgifte van een zilveren gedenkmunt met de heel toepasselijke waarde van… twintig euro.

De voorzijde van deze nieuwe herdenkingsmunt is geïnspireerd op het officiële verjaardagslogo dat, speciaal voor deze Unesco-erkenning, door de stad Brugge werd ontworpen en waarop Luc Luycx, de huisgraveur van de Koninklijke Munt van België, verder improviseerde. Hierop prijkt een gestileerde afbeelding van het statige Brugse Belfort met zijn hallen. “We zijn ervan overtuigd dat dit zilveren kleinood niet alleen de muntverzamelaars zal bekoren, maar dat deze splinternieuwe uitgifte ook bij de Brugge-liefhebbers in de smaak zal vallen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Het Brugse Belfort staat centraal in deze gravure en symboliseert de pracht van onze stad. Dit is dus niet alleen een gedenkmunt, maar ook een munt om te koesteren voor ons.”

De historische Brugse binnenstad werd officieel Unesco-werelderfgoed op 30 november 2000. Het is een prestigieuze titel die Brugge daardoor sindsdien een extra culturele en toeristische glans geeft. De munt is 22,85 gram zwaar, heeft een diameter van 37 millimeter en is op 2.500 exemplaren gedrukt. Vanaf woensdag 26 februari om 9 uur start de verkoop van deze speciale herdenkingsmunt.

Meer info op www.herdenkingsmunten.be.