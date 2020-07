Brugge verplicht nu ook mondmaskers op markten Bart Huysentruyt

17 juli 2020

12u45 48 Brugge Net als een aantal andere gemeenten en steden verplicht Brugge vanaf zaterdag het dragen van een mondmasker op openbare markten.

“We hebben maximale organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid op de markten te garanderen en de bezoekers van de markten ertoe aan te zetten om de social distancing van anderhalve meter in acht te nemen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Om die reden gaat bijvoorbeeld de woensdagmarkt nog steeds door op ‘t Zand. Toch stellen we vast dat het respecteren van social distancing op sommige plaatsen moeilijk blijkt. Daarom beslisten we om mondmaskers vanaf nu te verplichten op de Brugse markten.”

Concreet houdt de verordening in dat iedereen vanaf 12 jaar verplicht is om een mondmasker te dragen op volgende markten: de woensdagmarkt (’t Zand), de zaterdagmarkt (’t Zand), de zondagmarkt (Veemarkt) en de indoormarkten (Dudzele en andere).