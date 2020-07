Brugge verplicht mondmasker in alle stadsgebouwen Bart Huysentruyt

10 juli 2020

15u07 0 Brugge De stad Brugge beslist om het dragen van een mondmasker voortaan verplicht te maken in alle stadsgebouwen. Die beslissing gaat morgen, zaterdag 11 juli, in.

Het dragen van een mondmasker was tot nu toe verplicht in een beperkt aantal situaties, zoals op het openbaar vervoer of bij het uitoefenen van een contactberoep. De Nationale Veiligheidsraad breidt deze verplichting vanaf morgen, zaterdag 11 juli, uit. Dan is het ook verplicht in winkels en winkelcentra, in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken. Mondmaskers zijn nooit verplicht voor kinderen jonger dan twaalf.

In Brugge gaat het stadsbestuur nog een stap verder: “We besloten om de nieuwe federale regeling op lokaal niveau door te trekken”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Daarom verplichten we bijkomend het dragen van een mondmasker in de publiek toegankelijke delen van alle stadsgebouwen. Dit geldt zowel voor bezoekers als voor medewerkers. Hiermee willen we iedereen maximaal beschermen en de verspreiding van het virus tegengaan. Om iedereen maximaal te informeren over deze verplichting, voorzien we bijkomende signalisatie. Naast affiches voor winkeliers en in stadsgebouwen, komen er in de drukste winkelstraten ook extra informatieborden.”