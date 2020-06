Brugge vermindert CO2-uitstoot met 483 ton, en da’s uitstekend nieuws voor de energiefactuur Bart Huysentruyt

02 juni 2020

16u51 0 Brugge Brugge heeft in 2019 zijn CO2-uitstoot zien dalen met 483 ton. Dat is een daling met 5,8 procent.

In het voorbije jaar werd ingezet op de renovatie van stookplaatsen, het omschakelen van stookolie naar aardgas, investeringen in zonnepanelen, de omschakeling in het wagenpark naar CNG en elektrische voertuigen, en ledverlichting. “Zo is de elektriciteitsfactuur van Biekorf met 13 procent gedaald door de vervanging van de luchtgroep met warmterecuperatie in de boekenkluis”, zegt schepen van Energie Minou Esquenet (CD&V).

Nijverheidschool

Op de Brugse stadsgebouwen zijn nu al acht installaties voor zonne-energie in gebruik. Samen produceren deze op jaarbasis ongeveer 147.000 kilowattuur. Een mooi voorbeeld van een geslaagde energierenovatie is die van de Nijverheidschool in de Arsenaalstraat. Daar wordt een energiebesparing van maar liefst 41 procent gerealiseerd.