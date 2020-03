Brugge verlengt winteropvang tot eind april: “Thuislozen moeten meteen naar hun kamer” Bart Huysentruyt

23 maart 2020

13u15 0 Brugge De stad Brugge verlengt haar nachtopvang tot eind april. Normaal is de nachtopvang enkel voorzien tijdens de winter, maar door de corona-crisis wordt dat nu verlengd.

Brugge telt 18 plaatsen voor winteropvang. Die zijn nu verdeeld over 10 individuele kamers in de Havenstraat (foto) en 8 kamers in hotel ’t Putje, waarmee de stad samenwerkt. “We voorzien zelf ontbijtpakketten en zorgen dat de mensen onmiddellijk naar hun kamer gaan”, zegt OCMW-voorzitter Pablo Annys (sp.a). “De vrijwilligers om in de Havenstraat te slapen, vallen weg. We springen in met eigen personeel. Er is nu weinig doorstroom in de groep thuislozen naar crisisopvang of naar een andere woning. Daarom steken we nu een tandje bij.”

In het Inloophuis 't Sas kunnen thuislozen ook terecht, al stellen er zich problemen. “Vanaf maandag (vandaag) verhuizen we naar het dienstencentrum Van Volcem, omdat we daar meer plaats hebben. Daklozen zijn daar welkom. 't Sas blijft ook toegankelijk”, zegt Annys. De crisisopvang in de Westmeers is dan weer volledig volzet. “Bij vertrek van een bewoner, wordt de kamer gepoetst en opnieuw ingenomen", aldus Annys. “Er is daar één persoon zien. Die wordt apart gehouden en heeft apart sanitair.”