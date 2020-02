Brugge verklaart de liefde aan eigen handelaars (en doet dat met gigantisch doek op de Markt) Bart Huysentruyt

13 februari 2020

16u20 2 Brugge Met een groot doek midden op de Markt in Brugge maakt het stadsbestuur haar eigen handelaars het hof. “Het zijn onze lokale helden”, verwoordt schepen van Lokale Economie Pablo Annys (sp.a) de campagne. “Zij zijn de reden waarom shoppers voor Brugge kiezen.”

Brugge wil zich de komende jaren, met de recente komst van een centrummanager, meer profileren als dé shoppingstad bij uitstek in West-Vlaanderen. Het rekent daarbij op haar eigen handelaars, die een divers aanbod vertegenwoordigen. “We hebben natuurlijk grote ketens, maar ook creatieve en innovatieve zaken. Voor elk wat wils”, zegt Annys.

Nog tot en met zondag kan je een foto nemen aan de installatie op de Markt. De meest originele foto op Facebook of Instagram met vermelding #shoppingbrugge maakt kans op een shoppingbudget van 250 euro. Enkele lokale ondernemers zoals chocolatier Jan Spegelaere en Cedric Verstraete van de Cherry Picker Store figureren in een filmpje dat binnenkort wordt gelanceerd. In het straatbeeld staan grote banners met daarop de woorden ‘Local Love’.