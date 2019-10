Brugge verhoogt parkeertarieven, maar ondergronds zal inwoner dit nauwelijks voelen dankzij Pcard Mathias Mariën

03 oktober 2019

17u00 0 Brugge De stad Brugge lanceert vanaf 1 januari 2020, samen met Interparking, de Pcard: daarmee krijgen bewoners 20 procent korting tijdens het ondergronds parkeren. Hoewel de tarieven stijgen, zullen die voor de Bruggeling dus nauwelijks voelbaar zijn. “En het eerste uur onder ‘t Zand is sowieso gratis, perfect voor wie snel een boodschap wil doen in de binnenstad”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Het zijn dus vooral de toeristen die de prijsstijging zullen betalen.”

Het langparkeren op straat ontmoedigen: dat is de voornaamste drijfveer van het stadsbestuur om de bovengrondse tarieven een stuk duurder te maken. Vanaf januari betaal je 14 uur per 4 uur. “We moedigen iedereen aan om de wagen in de publieke parkings te zetten. Daarom worden de parkings zoals die onder ‘t Zand ook uitgebreid”, zegt de burgemeester. Ook het ondergronds parkeren wordt duurder. Maar daar hebben de stad en Interparking een oplossing voor bedacht, zodat de inwoners en frequente bezoekers van Brugge die prijsstijging nauwelijks voelen.

Wachttijden vermijden

Vanaf 4 november kan iedereen - dus ook mensen uit de rand of omliggende gemeenten van Brugge - gratis een Pcard Brugge aanvragen op www.pcard.be/brugge of bij Interparking zelf in de Hoefijzerlaan 12. Daarmee krijg je 20 procent korting in de centrumparkings Station, ‘t Zand, Pandreitje, Katelijne en Zilverpand. “De kaart geldt als betaalmiddel, aangezien de parkeerkosten nadien worden gefactureerd. Per maand krijg je als bezoeker een overzicht van alle parkeertransacties. Op die manier vermijden we wachttijden aan de traditionele betaalautomaten”, zegt De fauw.

Nog eenvoudiger is het om je Pcard te koppelen aan je nummerplaat. Wie de parkings binnenrijdt, zal dan meteen door kunnen dankzij nummerplaatherkenning. Leuk extraatje: met de kaart krijg je korting in alle parkings van Interparking in Vlaanderen. Nog nieuw is dat je binnenkort je parkeerplaats op voorhand kan reserveren. Je smartphone dient dan als toegangsticket.