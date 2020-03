Brugge vangt in zes jaar 5,4 miljoen euro Europees geld voor “innovatieve projecten” Bart Huysentruyt

09 maart 2020

15u57 0 Brugge De stad Brugge heeft de afgelopen zes jaar, tussen 2014 en 2020, zo'n 5,4 miljoen euro aan Europees geld binnengehaald. Dat geld ging naar verscheidene projecten.

“Als steden projectdossiers indienen bij Europa, kunnen ze daarvoor geld krijgen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Dat hebben we de voorbije jaren meer dan ooit gedaan. Brugge heeft een uitstekende dienst die zich daar uitsluitend mee bezighoudt. Die mensen hebben veel kennis om erin te slagen dat dit geld naar Brugge komt.”

Bruggen en Studentenhuis

Er ging onder meer Europees geld naar de fiets- en voetgangersliften op 't Zand en de bruggen aan de Smedenpoort en de Boeveriepoort. Maar ook het vervangen van de lampen in de verlichtingspalen door energiezuinigere leds kreeg Europese steun, net als de bouw van het Studentenhuis en de nieuwe Beurs- en Congreshal.

Binnenkort komen er in Brugge ook slimme vuilnisbakken die meten of de afvalmanden vol zitten. Daarvoor krijgt de stad geld uit Europa. “Het gaat vaak om niet-alledaagse en dus innovatieve projecten”, zegt De fauw. “We zijn nu volop bezig om ook in de volgende jaren, dus tussen 2021 en 2027, Europees geld naar hier te krijgen. Het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie zal daar wellicht weinig gevolgen voor hebben.”