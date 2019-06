Brugge valt in de prijzen bij wedstrijd ‘Ambacht in de Kijker’ Bart Huysentruyt

19 juni 2019

De stad Brugge en De Republiek zijn in de prijzen gevallen bij de nationale wedstrijd ‘Ambacht in de Kijker’. De stad werd erkend als meest dynamische regio voor de manier waarop het met ‘Handmade in Brugge’ haar lokale ambacht en ambachtslieden in de kijker zet.

Ook twee van de tien laureaten die kans maakten om de hoofdprijs van 2019 te winnen, kwamen uit Brugge: Ralph Bonte (Arrenbieguitars) en Karel Goetghebeur (Adolophe Sax en cie). Bonte won met zijn gitaren de publieksprijs. “Deze prijs is een mooie erkenning, want Handmade in Brugge profileert Brugge als stad van inspirerende makers en baanbrekend vakmanschap”, zegt schepen van Ondernemen Pablo Annys (sp.a). “Het laat bewoners en bezoekers kennismaken met het rijke ambachtelijke verleden van de stad, maar ook met de vele ambachtslui die er vandaag hun ambacht beoefenen. Het succes van Handmade in Brugge strekt zich ondertussen uit tot ver buiten de regio, deze prijs is daar een bewijs van.”

Sinds de opstart reikt Handmade in Brugge labels uit aan makers die ambachtelijk en lokaal produceren. Er zijn al 76 labelhouders.