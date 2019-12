Brugge trekt maaltijdcheques voor personeel fors op: van 5 naar 8 euro per werkdag in 2023 Bart Huysentruyt

18 december 2019

15u32 0 Brugge De stad Brugge wil haar personeel met plezier doen werken en hangt daar ook een financieel extraatje aan vast: de maaltijdcheques gaan de komende jaren van 5 naar 8 euro omhoog. “We vragen meer van ons personeel, dus mag er ook iets tegenover staan”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Momenteel bedraagt een maaltijdcheque, die een personeelslid krijgt per volledige werkdag, 5 euro. In 2020 gaat er een euro bij, net als in 2021. De laatste verhoging gebeurt in 2023 tot het maximumbedrag van 8 euro. De verhoging van de maaltijdcheques is maar één van de vele nieuwe maatregelen die gegoten zijn in een arbeidsreglement en de rechtspositieregeling. “We hebben daar een jaar lang over gesproken met de vakbonden. Uiteindelijk is dit een mooi resultaat, waar zowel bestuur als personeel zich kan in vinden”, zegt schepen van Personeel Martine Matthys (CD&V). Het gaat om een structuur voor 4.000 personeelsleden van stad, OCMW en OCMW-vereniging Mintus. “Dat gaat over mogelijkheden om flexibel te werken, meer van thuis uit te doen, vrij te zijn om de kinderen van school te kunnen halen of door te groeien in een functie”, zegt Matthys. “We leggen veel verantwoordelijkheid bij de administratie zelf. Vinden zij dat er personeel op een dienst moet bijkomen, dan volgen wij hun deskundigheid. Het is niet meer zo dat we pensioneringen niet meer vervangen.”

Knipperlicht

De stad is ook afgestapt van een negatief evaluatiesysteem, waarbij personeel na twee negatieve evaluaties na elkaar ontslagen kon worden. “We hanteren nu een knipperlicht-methode”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “We willen ervoor zorgen dat personeelsleden zich kunnen herpakken, eventueel zelfs in een andere functie. We willen een warme stad zijn, ook voor ons personeel. Net daar kunnen we het verschil maken met de privésector.”