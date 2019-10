Brugge tevreden met steun voor nieuwe museumsite in Vlaams regeerakkoord Mathias Mariën

01 oktober 2019

15u39 0 Brugge De Brugse burgemeester Dirk De fauw en schepen van Cultuur Nico Blontrock zijn blij dat het Vlaamse regeerakkoord duidelijk de wil uitdrukt om verder samen te werken met Stad Brugge om de vernieuwde museumsite in de binnenstad te realiseren.

“We hebben als stadsbestuur in het begin van de legislatuur duidelijk gekozen voor de Sint-Andreassite als locatie voor het nieuw te bouwen museum. We zien het dan ook als een duidelijk duwtje in de rug dat Vlaanderen zich verder wil engageren om deze site uit te bouwen", zegt De fauw. Daarnaast is het ook de bedoeling dat de museumsite opgenomen wordt in het bredere cultuur-toeristische verhaal dat Vlaanderen wil weven rond de Vlaamse meesters en het Vlaams erfgoed. Schepen van Cultuur Nico Blontrock durft zelfs al verder te kijken: “De Vlaamse regering wil een museum over de geschiedenis en de cultuur van Vlaanderen. Brugge, als wereldvermaarde museumstad en als historische hoofdstad van het graafschap Vlaanderen, is zeker bereid hier aan mee te werken.”