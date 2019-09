Brugge tekent voor vrijheid Bart Huysentruyt

12 september 2019

14u09 0 Brugge Brugs burgemeester Dirk De fauw en schepen van Cultuur Nico Blontrock (beide CD&V) hebben donderdag in het stadhuis de ‘petitie voor de vrijheid’ ondertekend.

Dat gebeurde bij de opening van twee bescheiden, maar mooie tentoonstellingen in het stadsarchief en het stadhuis rond de bevrijding van Brugge. Dat is vandaag precies 75 jaar geleden. “Vandaag lijkt vrede voor ons misschien een evidentie, maar helaas is dat op veel plaatsen in de wereld niet zo”, zegt Nico Blontrock. “Tijdens de volledige duur van de tentoonstelling over de bevrijding van Brugge loopt er om die reden een petitie voor de vrijheid. Met de petitie ijveren we in Brugge voor vrede en rechtvaardigheid overal ter wereld, en veroordelen we onrecht, dictatuur en mensenrechtenschendingen. Bruggelingen en bezoekers van de tentoonstelling worden uitgenodigd de petitie mee te ondertekenen. Naderhand wordt deze overhandigd aan Amnesty International, die de petitie kan gebruiken als krachtig signaal naar dictatoriale regimes.”