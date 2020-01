Brugge stelt nieuwe diensthoofden voor musea aan (en zij bereiden meteen nieuwe expohal voor) Bart Huysentruyt

23 januari 2020

08u32 0 Brugge De Brugse museumdirecteur Till-Holger Borchert krijgt drie dienstenhoofden onder zich, die mee de nieuwe expohal mogen voorbereiden. De nieuwe organisatiestructuur moet voor meer duidelijkheid zorgen.

Zoals bekend komt er in Brugge een nieuw museum op de site van het Sint-Andreasinstituut aan de Garenmarkt. Vijf kandidaten hebben al een voorstel ingediend om dat museum vorm te geven en te bouwen. Later dit jaar wordt daar een keuze in gemaakt. Om dat allemaal goed voor te bereiden, krijgt Musea Brugge een nieuwe structuur. Onder de directeur zijn nu drie diensthoofden: Anne van Oosterwijk, Alex Van der Beke en Elviera Velghe. Die laatste is een nieuwkomer, die sinds 2010 aan het hoofd stond van het Fotomuseum in Antwerpen. “Het was nodig dat er een nieuwe wind waaide door de Brugse musea”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). Naast de dagelijkse leiding en het voorbereiden van het nieuw museum zal het trio ook een expo rond Filips de Goede in gang zetten.