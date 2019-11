Brugge stelt expertencommissie aan om toekomst van Begijnhof te bepalen Bart Huysentruyt

27 november 2019

16u40 0 Brugge De stad Brugge duidt een expertengroep aan om de toekomst van het Begijnhof uit te tekenen. Na 85 jaar eindigt immers de erfpachtovereenkomst met de overgebleven zusters. De stad zal nu de verhuring van de huisjes op zich nemen.

Zoals eerder bekend hebben de handvol overgebleven zusters beslist om de vroegtijdige ontbinding van de erfpacht van de vzw Prinselijk Begijnhof De Wijngaard aan te vragen. Deze honderdjarige erfpachtovereenkomst dateert uit 1934, het einde ervan betekent dan ook het einde van een belangrijk hoofdstuk in de rijke geschiedenis van het Begijnhof. In plaats van 100 jaar is het dus 85 jaar geworden. “De stad respecteert de wens van de zusters en zal de verhuring van de huisjes op zich nemen, net als de administratie en herstellingen”, zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Vanzelfsprekend kunnen de zusters zo lang ze willen in het Begijnhof blijven wonen. Alle bewoners van het Begijnhof zullen geïnformeerd worden over de gewijzigde situatie.”

Het stadsbestuur wil niets overhaasten, maar wil zich ook goed voorbereiden op de toekomst. Het besliste daarom om een expertengroep aan te duiden met als doel de krijtlijnen voor de toekomst van het Begijnhof uit te zetten rond diverse expertises en thema’s. "Op basis daarvan kunnen dan op termijn een haalbaarheidsstudie en een plan voor het toekomstig beheer opgemaakt worden”, besluit Van Volcem.