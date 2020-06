Exclusief voor abonnees

Brugge start toerisme weer op met eerst de bootjes, dan de bussen en de koetsen: “Voor de hotels is het een drama, want nauwelijks boekingen”

Bootjes varen zaterdag weer, daarna is het de beurt aan citybusjes en koetsiers

Bart Huysentruyt

10 juni 2020

16u56

