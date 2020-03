Brugge start medisch triagepunt in sportcomplex Daverlo Bart Huysentruyt

19 maart 2020

15u49 0 Brugge Er komt een medisch triagepunt in het kader van de bestrijding van het coronavirus in sportcentrum Daverlo in Assebroek. Dat is donderdag beslist door de stad Brugge, de huisartsenkring en de lokale ziekenhuizen.

Het doel van zo'n triagepunt is om personen die vermoedelijk besmet zijn met Covid-19 in de veiligst mogelijke omstandigheden te onderwerpen aan een klinisch onderzoek. Naast dit onderzoek worden geen bijkomende medische zorgen geboden in het triagepunt. Er wordt enkel nagegaan of de patiënt in kwestie gehospitaliseerd moet worden of verder thuis verzorgd kan worden.

Patiënten kunnen uitsluitend op verwijzing van een huisarts terecht in het triagepunt. Wie zelf ziek is, kan in geen geval op eigen initiatief naar Daverlo gaan. Het eerste aanspreekpunt blijft altijd de eigen huisarts, die men telefonisch contacteert. Hij of zij kan op zijn of haar beurt beslissen of men zich al dan niet naar het triagepunt moet begeven.

