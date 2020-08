Brugge sluit zwemzone aan Coupure door blauwalgen Bart Huysentruyt

14 augustus 2020

19u47 8 Brugge De stad Brugge sluit met onmiddellijke ingang de zwemzone in de Reien langs de Coupure. Er zijn blauwalgen vastgesteld en dat is niet gezond voor zwemmers.

Het laagje blauwalgen is allicht het gevolg van de extreme hitte van de voorbije dagen. Het water zou zelfs zo'n 26 graden warm zijn. “We nemen extra maatregelen door ultrasone toestellen te richten op de zwemzone", zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “Dat kunnen we niet doen als er zwemmers zijn. Ook de temperatuur moet zakken. We verwittigen de zwemmers die nog gereserveerd hebben en hopen dat de zone deze zomer nog terug open kan. We volgen de situatie dag per dag op.”