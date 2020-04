Brugge sluit Guido Gezellemuseum na slechte bezoekcijfers: “Maar het huis blijft toegankelijk” Bart Huysentruyt

15 april 2020

09u33 4 Brugge De stad Brugge sluit het Guido Gezellemuseum definitief. Dat is beslist na tegenvallende bezoekcijfers de laatste jaren.

Het museum rond Brugges bekendste dichter is al een poos minder in trek. Een studie moest daarover duidelijkheid brengen. Eerder sloot het stadsbestuur ook al de Gentpoort als museumlocatie.

In heel 2018 kreeg Gezelles geboortehuis in de Rolweg amper 2.858 bezoekers over de vloer. “Dat het museum buiten het toeristische circuit ligt, is de grootste oorzaak”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “We hadden de keuze: ofwel het museum een nieuw elan geven, ofwel het sluiten. Het is het laatste geworden.”

Informatief en educatief

In 2011, het jaar van de laatste herinrichting, vonden 6.700 bezoekers de weg naar het museum. Maar sindsdien ging het bergaf. Vorig jaar ging het bezoekersaantal door de aandacht voor de dreigende sluiting weliswaar een beetje omhoog, maar dat mocht niet baten.

“We zullen er blijven aan herinneren dat Gezelle in dat huis gewoond en gewerkt heeft”, zegt Blontrock. “We blijven hem daar als dichter eren, maar niet meer in een museale opstelling. Het zal meer informatief en educatief gebeuren. Daarom komen er wisselende exposities en evenementen. De tuin moet een ontmoetingsplaats worden.”