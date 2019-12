Brugge schrapt vuurwerk op oudejaarsavond: “Spektakel met drones is diervriendelijker” Geen kleurrijk geknal om 2020 in te zetten op 't Zand Bart Huysentruyt

03 december 2019

08u30 13 Brugge Op oudejaarsavond zal er geen vuurwerk te zien zijn op ‘t Zand in Brugge. In de plaats daarvan komt er een lichtshow met honderd drones. Het bedrijf AndLights zal de drones tientallen meters de lucht insturen en formaties laten uitvoeren. “Het is nauwelijks duurder dan vuurwerk en vriendelijker voor dieren", verklaart burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Aan een lange traditie komt een einde: het spetterend vuurwerk dat elk jaar het nieuwe jaar inluidt in Brugge maakt plaats voor iets nieuws, een Belgische primeur bovendien. Honderd drones gaan twee keer de lucht in: één keer om 23.30 uur en één keer om middernacht, telkens tijdens het evenement Brugge Zingt. Ze worden de lucht ingelaten aan de achterkant van het Concertgebouw en zullen dan boven 't Zand cirkelen. De computergestuurde drones zijn voorzien van lichteffecten en zullen gecontroleerde figuren uitbeelden: driedimensionale vormen, teksten en veelkleurige beelden. Volgens Hannes Verschore van AndLights zijn drones veiliger en diervriendelijker dan luid knallende vuurpijlen. “We voorzien telkens een show van zo’n tien minuten", zegt hij. “Dit is een primeur voor België. Drones zorgen in het buitenland al wat langer voor shows. Hier wilden we heel graag in Brugge schitteren, omdat we een speciale band hebben met de stad.”

Het Brugse stadsbestuur en de handelsgebuurtekring van 't Zand investeren samen in deze onverwachte vervanger van het knallende vuurwerk. “We hebben ons in het beleidsplan geëngageerd om, waar dat kan, geluidsarm vuurwerk te gaan gebruiken”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Voor oudejaarsavond hebben we het vuurwerk zelfs helemaal geschrapt, omdat het alternatief heel interessant is. We hebben al beelden gezien en het oogt indrukwekkend. Ik denk dat de bezoekers die nieuwigheid zullen appreciëren.” Geen vuurwerk betekent ook minder lawaai, stipt de burgemeester aan. “Het is diervriendelijk. Bovendien kunnen de organisatoren van dit spektakel ze ook doen aftellen van tien naar nul. Zo’n modern spektakel in een middeleeuwse stad als Brugge: geef toe dat het wel iets heeft. Het is bovendien amper duurder voor de stad dan een spetterend vuurwerk.”

Er zijn evenwel nog twee voorwaarden verbonden aan de nieuwigheid. Als het weer het niet toelaat, lees: te nat of te veel wind, dan gaan de drones niet in de lucht. Het bedrijf AndLights moet ook nog een vergunning krijgen van het Directoraat-Generaal voor de Luchtvaart om op te stijgen. Al lijkt niemand daaraan te twijfelen.