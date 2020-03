Brugge schrapt terras- en logiestaks voor twee maanden, corona kost stad nu al minstens 2,5 miljoen euro Bart Huysentruyt

16 maart 2020

16u22 4 Brugge Het schepencollege van de stad Brugge zal de terras- en logiestaks in maart en april niet innen. Ook de taks voor ‘vermakelijkheden’ zal in die periode kwijtgescholden worden. Daarmee wil het de getroffen horeca en musea een hart onder de riem steken.

Twee maanden lang moeten uitbaters van horeca dus geen taksen betalen aan de stad. Er komt wellicht ook een vermindering in de maanden die volgen, omdat veel hotels ook geen reserveringen meer binnen krijgen voor die periode. “We evalueren de situatie week per week", zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld). “We willen het maximale doen om onze horecazaken te steunen in deze woelige periode. We hopen bovenal dat iedereen gezond blijft en na deze periode opnieuw met volle moed zijn of haar zaak kan openen.”

De invordering van de gemeentebelastingen wordt opgeschort tot mei. Daarnaast heeft het schepencollege kennis genomen van een aantal voorstellen van Unizo West-Vlaanderen. Vooraleer passende maatregelen te kunnen nemen, wil de stad eerst in overleg gaan met de horeca, vzw Hotels regio Brugge, Unizo en de handelsgebuurtekringen. Dat overleg zal vanaf nu om de twee weken gebeuren.

Uit de eerste berekeningen van de dienst Financiën blijkt dat de maatregelen van de overheid een enorme impact zullen hebben op de stadsfinanciën in Brugge. Het gaat naar schatting om 2,5 miljoen euro alleen al voor maart. “Dat gaat over alle sectoren heen”, zegt Van Volcem. “Van de mindere parkeergelden tot de niet-toegelaten boottochtjes.”

Oppositiepartij N-VA wil dat de stad verder gaat. “Waar blijven horeca- en winkelierbonnen? Waarom zwieren parkeerwachters nog altijd parkeerders op de bon? Waarom geen vrijstelling van taksen voor het hele jaar 2020?", vraagt raadslid Nele Caus zich af.