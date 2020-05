Brugge schrapt aanvraag voor woonproject in Sint-Trudostraat Bart Huysentruyt

12 mei 2020

15u04 9 Brugge Het Brugse schepencollege geeft een negatief advies voor de aanleg van een nieuw woonproject in de Sint-Trudostraat in Assebroek. De stad wil het gebied groen houden.

Het grenst immers aan de Assebroekse Meersen, een natuurgebied. Een projectontwikkelaar wil langs de straat 91 woongelegenheden bijbouwen. Er is ook nieuwe wegenis nodig. “De gemeenteraad is bevoegd om te beslissen over de aanleg van nieuwe wegen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Maar op mijn voorstel gaf het schepencollege op 11 mei al negatief advies op deze aanvraag. De eerste stap in het behoud van de Assebroekse Meersen als groenzone is hiermee gezet, maar we zijn er nog niet. Het is nu aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen, ik hoop dat het advies van het schepencollege gevolgd wordt. Pas daarna kan het college beslissing over de verkavelingsaanvraag. Het logische gevolg zou dan een weigering zijn.”

De Assebroekse Meersen is een waardevol natuurgebied. Heel wat buurtbewoners komen er wandelen, fietsen en in de winter kan er zelfs geschaatst worden. “Ontspannen in de natuur dichtbij huis is voor veel mensen een must om te ontsnappen aan de dagelijkse sleur”, zegt Demon. “Daarom moet dit een groenzone blijven.”