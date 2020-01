Brugge schiet fietsers te hulp: stad draait rijrichting Gieterijstraat om tegen sluipverkeer naar Ezelstraat. Ook twee knips op de planning Bart Huysentruyt

26 januari 2020

10u25 47 Brugge De stad Brugge zal dit jaar de rijrichting in de Gieterijstraat omdraaien. Dat moet sluipverkeer richting de Ezelstraat in de toekomst onmogelijk maken. Er komt ook een knip in de Doornstraat in Sint-Andries én in de Sparrenstraat in Assebroek. “Alleen zo kunnen we fietsvriendelijker worden”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

In Mijn Brugge aan het station kwamen zaterdag enkele Bruggelingen luisteren naar de plannen van de stad met de fietssnelweg FR30. Brugge werkt, samen met internationale steden als Kopenhagen, München en Amsterdam, aan betere fietspaden. Een van de belangrijkste aandachtspunten wordt daarin de Brugse ringweg R30. Die zal op lange termijn fietsveiliger worden en daar mochten de Bruggelingen ook hun mening over kwijt.

Zwarte vlaggen

Ook op korte termijn worden al beslissingen genomen. Niet in het minst over enkele sluipwegen voor het verkeer. Hét voorbeeld is de Gieterijstraat, waarlangs het verkeer zich een weg baant om files aan de Ezelpoort te vermijden. De woonstraat is al jaren een eenvoudige oplossing om vanaf de Brugse ring sneller de Ezelstraat in te rijden. In het verleden hingen de bewoners er zelfs de zwarte vlaggen buiten.

Fietsers mogen wel

“We nemen die vragen ter harte”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Het is de bedoeling om dit jaar de rijrichting in de Gieterijstraat om te draaien. Dat wil zeggen dat het verkeer dus wel de ringweg zal kunnen oprijden, maar niet meer omgekeerd. Om de Ezelstraat te bereiken, zal je dus wel degelijk tot aan de lichten van de Ezelpoort moeten sturen. Fietsers zullen wel nog kunnen inrijden.” De maatregel zal ongetwijfeld veel invloed hebben op het verkeer, want nu kiezen er tientallen wagens per uur voor de Gieterijstraat.

Testproject in Doornstraat

Automobilisten zullen mogelijk ook zuchten als ze de maatregelen voor de Doornstraat tussen Sint-Andries en Varsenare en de Sparrenstraat tussen Assebroek en Sint-Kruis vernemen. Ook daar wil de stad ingrepen doen om de veiligheid voor fietsers te verhogen. “Dit zijn twee sluipwegen, waarlangs er bovendien vaak te snel wordt gereden", stelt burgemeester De fauw vast. “Daarom zullen we bij wijze van proef een knip doen in beide wegen. In de Doornstraat gebeurt dat ter hoogte van het Forrest-kasteel. Ook tussen Assebroek en Sint-Kruis zullen we dat doen. In de praktijk komt het erop neer dat je niet meer van de ene kant naar de andere kant kan rijden. Paaltjes zullen verhinderen dat nog auto’s en vrachtwagens door kunnen.” De ingreep in beide straten is opvallend. Voor de Doornstraat zal het wennen worden voor de chauffeurs die naar thuismatchen van Club Brugge komen kijken. Er is nu vrees voor meer files op de grote invalswegen, zoals de Gistelsesteenweg.

Minder fietsers op Vesten?

Als de Vlaamse overheid vanaf 2023 ook de ringweg R30 aanpakt, verdwijnen mogelijk de parkeerplaatsen langs de ring om plaats te maken voor een goed uitgerust fietspad. Dat zou dan meer fietsers moeten overtuigen, terwijl wandelaars zo minder gehinderd worden op de Vesten. Al is dat nog toekomstmuziek.