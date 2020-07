Brugge rondt herinrichting van Werfplein af: “Kinderen zullen zich hier meer thuis voelen” Bart Huysentruyt

13 juli 2020

14u59 0 Brugge Het Werfplein in de wijk Christus-Koning steekt in een nieuw kleedje. De herinrichting van het park en het speelplein is afgerond.

“Het plein was dringend aan vernieuwing toe. Het speeltuingedeelte was versleten en het basketbalterrein was in verhouding tot de totale oppervlakte van het park te groot”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). Door het halveren van het bestaande basketbalterrein komt er nu meer plaats vrij voor andere speelruimte. De houten omranding en de houten afsluiting rondom de zandzone werden vervangen door gemetste muurtjes. Deze muurtjes houden het zand tegen, en beschermen de kinderen tegen het verkeer van de omliggende straten. “Kinderen zullen zich hier meer thuis voelen”, denkt Van Volcem. “Er valt meer te beleven.” Ook voor ouders is dat het geval: er staat een grote picknicktafel onder een meerstammige struik en de petanquevelden zorgen voor vertier.