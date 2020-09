Brugge reikt allereerste Vredesprijs uit aan Het Huis Bart Huysentruyt

16 september 2020

08u49 0 Brugge De allereerste Brugse Vredesprijs gaat naar de lokale tak van de organisatie Het Huis. Zij organiseren contacten in een neutrale bezoekruimte tussen (groot)ouders en hun (klein)kinderen.

De prijs wordt uitgereikt in de aanloop naar de jaarlijkse Vredesweek die loopt van 19 september tot en met 2 oktober. De Vredesprijs wordt vanaf 2020 tweejaarlijks uitgereikt door het stadsbestuur aan een organisatie die zich inzet voor kleine of grote vrede, en zich zo inspant voor conflictbemiddeling en herstel op lokaal of wereldwijd niveau. De winnaar van de Vredesprijs ontvangt een zilveren gingkoblad gemaakt door de Brugse juwelier Michiel Neels van Gingko Juwelen, en een geldprijs van 500 euro.

Het Huis zorgt voor herstel na een contactbreuk, bijvoorbeeld bij een vechtscheiding, in een thuissituatie met geweld of misbruik, of waarbij een van de ouders een gevangenisstraf uitzat. “Het Huis werkt dus aan de 'kleine vrede', een veilige haven waar het kind zijn ouders graag mag zien” zegt coördinatrice Christine De Schagt.