Brugge promoot nieuw Gruuthusemuseum in Gent Bart Huysentruyt

04 juni 2019

17u29 0 Brugge De promotiecampagne voor het vernieuwde Gruuthusemuseum draait op volle toeren. De stad Brugge voert zelfs campagne in Gent.

Vele Bruggelingen zagen al de Gruuthusebus door de straten van de eigen stad rijden, of zagen de advertenties in kranten, tijdschriften of online. Nu zijn ook in het station van Gent opvallende banners opgehangen die het vernieuwde museum aanprijzen. ”Ik ben er zeker van dat uitgeweken Bruggelingen die in het Gentse station de banners zien hangen graag naar hun geboortestad zullen terugkeren om ons prachtig vernieuwde museum te komen bekijken”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Ook rasechte Gentenaren – en bij uitbreiding alle wereldburgers -zijn meer dan welkom in de mooiste stad van Vlaanderen.”