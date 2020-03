Brugge pakt uit met proefproject: digitale watermeters zorgen voor zuinigere Brugse stadsgebouwen Bart Huysentruyt

02 maart 2020

15u49 0 Brugge Brugge installeert in 37 gebouwen digitale watermeters. Die moeten het waterverbruik beter en vooral sneller in kaart brengen, om op termijn meer te besparen.

“Het is een proefproject”, stipt schepen van Energie Minou Esquenet (CD&V) aan. “Digitale watermeters laten toe om vlot en heel snel het waterverbruik in een gebouw te meten. De automatische doorseining van tellergegevens betekent niet alleen minder praktische beslommeringen, maar laat toe om het verbruik in kaart te brengen. En vooral: als er een lek is of een doorlopend toilet, dan kunnen we veel sneller ingrijpen.”

De stad hoopt zo op termijn ook wat geld te besparen. En voor watermaatschappij Farys en elektriciteitsmaatschappij Engie is het een test om te zien of hun systeem goed uitgerust is. “Want het gaat toch om een groot waterverbruik”, aldus Esquenet. “Met dit proefproject willen we bewijzen dat het ook in een historische stad als Brugge, met dichte bebouwing en vaak brede, oude muren, perfect mogelijk is om deze slimme technologie toe te passen”, vult Dirk Indigne van Engie nog aan.