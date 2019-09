Brugge pakt uit met nieuw lichtconcept en winterse ontmoetingsplaats tijdens kerstperiode: “Gebaseerd op rijke geschiedenis van onze stad” Mathias Mariën

26 september 2019

10u22 19 Brugge De stad Brugge pakt de komende kerstperiode uit met een gloednieuw lichtconcept. Vanaf het Stationsplein kunnen bezoekers twee routes volgen die de beleving en warme wintersfeer in de binnenstad moeten versterken. “Tijdens de laatste weken van december ontvangen we dagelijks tot 50.000 bezoekers. Hiermee zetten we volop in op een vernieuwde winterbeleving", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Het stadsbestuur maakte eerder al bekend dat de traditionele ijspiste op de Markt - in de schaduw van het Belfort - plaatsmaakt voor een kunstijspiste op het water in het Minnewaterpark. Na lang overleg is er nu ook meer duidelijkheid over de rest van de ‘kerstinvulling’ in de Breydelstad. Concreet zullen bezoekers tussen 22 november en 5 januari kunnen genieten van twee licht- en belevingswandelingen doorheen de binnenstad die startten aan het Stationsplein. De ene route leidt richting Minnewaterpark, waar behalve de schaatspiste ook een grote winterbar komt. Bij de tweede route wandelen de bezoekers richting ‘t Zand en verder de winkelstraten en de traditionele kerstmarkt.

Spreiding van drukte

Bij het stadsbestuur geloven ze rotsvast in het concept. De verwachtingen zijn dan ook hoog. “Het lichtontwerp is geïnspireerd op de rijke geschiedenis van Brugge", zegt schepen voor Toerisme Philip Pierins (sp.a). “De algemene sfeer van het ontwerp is warm en de beleving groeit en evolueert naarmate het Minnewaterpark en ‘t Zand worden bereikt. Het licht wordt letterlijk rijker in kleur en hoeveelheid.” Burgemeester Dirk de fauw is de investering van alles samen zo’n 500.000 euro zeker nuttig besteed. “Vorig jaar telden we tijdens de kerstperiode 1.301.136 bezoekers in Brugge. Er waren piekdagen tot 50.000 bezoekers. Met de twee wandelingen zorgen we voor een spreiding van de drukte in de binnenstad tijdens de kerstperiode én zetten we volop in op een vernieuwde winterbeleving in Brugge”, aldus De fauw. Ook nieuw is dat op de Markt een kerstboom van 13 meter hoog komt. “Daarrond zullen we een constructie bouwen waarbij ook wij met licht zullen werken om de kerstmarkt nauw te laten aansluiten bij het lichtconcept", zegt Piet Vanderyse van het Brugs handelscentrum, dat de kerstmarkt organiseert.

Winterse ontmoetingsplek

De eerste ontwerpen en simulaties zien er alvast veelbelovend uit. Het geprezen Limburgs bedrijf Painting with Light zal instaan voor de installaties. Met het nieuw concept zet Brugge ook volop in op het Minnewaterpark. Dat moet meer dan ooit een winterse ontmoetingsplek worden. Behalve de schaatspiste op het water, komt er ook een winterbar van 279 vierkante meter. Die zal uitgebaat worden door Bruggelingen Daan en Justine van café Pistolet, Mathias van Siphon Brewing inDamme en Wouter Puttemans, een ervaren event-coördinator. “Het is de bedoeling een ontmoetingsplek voor jong en oud uit te bouwen", zegt schepen Philip Pierins. “Daarbij gaan we voor een duurzame invulling en werken we met lokale handelaars en niet-alledaagse producten waar smaak primeert op naambekendheid.” Voor de schaatspiste is zoals eerder bekend raakte gekozen voor het Zwitsere GLICE, wiens hoofdkantoor voor de Benelux in Brugge is gevestigd. “Geloof me: de mensen zullen verrast zijn over het schaatsplezier op kunstijs", geeft schepen Pierins nog mee. De winterbar zal dagelijks geopend zijn van 11 tot 22 uur. Op vrijdag en zaterdag blijven ze een uurtje langer open. “Als het lichtconcept aanslaat, kunnen we bekijken om het de komende jaren eventueel uit te breiden”, besluit De fauw hoopvol.